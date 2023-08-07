В Шебекине на ликвидацию тления мусорного полигона потребуется около трех недель

Глава округа Владимир Жданов сообщил, что необходима засыпка грунтом на площади 19 га

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Специалистам потребуется 2-3 недели, чтобы ликвидировать тление на мусорном полигоне в Шебекино Белгородской области, который загорелся 2 июня, сообщил в понедельник глава Шебекинского округа Владимир Жданов на оперативном совещании регионального правительства.

"Открытого горения нет, но свалка горит на глубине более 15 м. Сегодня выход - это засыпка грунтом. <…> Две-три недели минимум нам нужно на то, чтобы полностью ликвидировать последствия", - сказал Жданов.

По его словам, потребуется засыпка грунтом территории площадью 19 га, толщина слоя засыпки должна быть 30-50 см.

Жданов также сообщил, что возгорание свалки произошло 2 июня в результате попадания снаряда, в настоящее время происходит тление мусора.