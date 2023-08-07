На севере Доминиканы в ДТП погибли 13 человек

Погибшие были мигрантами из Гаити, сообщила дорожная полиция Доминиканы

ГАВАНА, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 13 мигрантов из Гаити погибли после того, как перевозивший их автомобиль вылетел в понедельник утром с дороги в кювет на севере Доминиканской Республики. Об этом сообщает дорожная полиция страны.

"13 граждан Гаити погибли утром в понедельник, когда автомобиль, в котором они ехали, упал в оросительный канал в муниципалитете Эсперанса в провинции Вальверде", - говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что полиция не обнаружила документов погибших на месте происшествия. По предварительной версии, в автомобиле везли нелегальных мигрантов.