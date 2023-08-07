В Астраханской области загорелся камыш на площади 8 га

На месте от МЧС работают 3 единицы техники и 11 человек личного состава

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Возгорание камыша и сухой растительности произошло в Наримановском районе Астраханской области на площади 8 га. Объявлен повышенный ранг пожара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 14:21 мск в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о загорании камыша и сухой растительности в Наримановском районе, поселок Сенной. Площадь пожара составила 8 га. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу", - говорится в сообщении.

В 17:59 мск объявили о локализации возгорания. Уточняется, что пострадавших нет.

На месте от МЧС работают 3 единицы техники и 11 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - одна единица техники и два человека личного состава.