В Иванове сгорела могила участника СВО

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 7 августа. Уголовное дело возбудили в Иванове, где по неустановленным причинам сгорела могила в Балино, в которой, по данным СМИ, похоронен участник специальной военной операции (СВО). Взяты образцы почвы для установления причины возгорания, сообщила пресс-служба управления МВД по Ивановской области.

"ОМВД России по Фрунзенскому району города Иванова проводится проверка по факту возгорания захоронения, расположенного на кладбище в местечке Балино. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место возгорания захоронения выезжала следственно-оперативная группа. "Эксперт-криминалист провел необходимый осмотр, изъяты образцы почвы со следами горения для установления причины возгорания", - добавили в УМВД.

По информации местных СМИ, в огне пострадало захоронение участника специальной военной операции, который погиб при выполнении служебного долга.