7 августа, 17:28

В аквапарке под Тулой утонул ребенок

Восьмилетний мальчик остался без присмотра взрослых

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок утонул в одном из аквапарков города Щекино Тульской области, где он остался без присмотра взрослых. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего мальчика в аквапарке", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что днем 6 августа в одном из аквапарков города Щекино восьмилетний мальчик остался без присмотра взрослых и утонул. Исчезновение ребенка заметил его старший брат, который позвал взрослых на помощь. В пресс-службе отметили, что назначены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, изъята документация, проводятся иные следственные и действия для установления всех обстоятельств произошедшего. 

Теги:
Тульская область
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