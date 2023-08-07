В аквапарке под Тулой утонул ребенок

Восьмилетний мальчик остался без присмотра взрослых

ТУЛА, 7 августа. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок утонул в одном из аквапарков города Щекино Тульской области, где он остался без присмотра взрослых. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетнего мальчика в аквапарке", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что днем 6 августа в одном из аквапарков города Щекино восьмилетний мальчик остался без присмотра взрослых и утонул. Исчезновение ребенка заметил его старший брат, который позвал взрослых на помощь. В пресс-службе отметили, что назначены судебные экспертизы, допрошены очевидцы, изъята документация, проводятся иные следственные и действия для установления всех обстоятельств произошедшего.