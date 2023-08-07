7 августа, 18:11

В Псковской области более 9 тыс. человек остались без электричества

Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что в устранении последствий задействованы 126 человек и 48 единиц техники

ТАСС, 7 августа. Более 9 тыс. человек остались без света в Псковской области из-за непогоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

"Псковский филиал "Россети Северо-Запад" работает в режиме повышенной готовности. По состоянию на 18:00 от электроэнергии отключено 578 населенных пунктов, общая численность затронутого населения - более 9 тыс. человек. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Себежском, Струго-Красненском и Порховском районах", - отмечается в сообщении.

Сегодня по отдельным районам Псковской области проходит циклон с ливнями, грозами и порывистым ветром до 22 м/с.

Как говорится в сообщении, в устранении последствий задействованы 50 бригад численностью 126 человек и 48 единиц техники. "Прорабатывается вопрос с тремя соседними регионами по привлечению дополнительных бригад и техники. Все ответственные службы занимаются устранением последствий непогоды", - отметил Ведерников. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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