СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Москве, где погиб человек

Второму пострадавшему оказывают медицинскую помощь

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газового баллона на территории пункта приема черного металла, где погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 августа на территории промышленной зоны, расположенной в Ильменском проезде в Москве, при разгрузке газовых баллонов произошел взрыв баллона, в результате полученных повреждений один мужчина умер, другому мужчине оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.