7 августа, 18:18
Военная операция на Украине

В Курской области посадили беспилотник с символикой "Азова"

Всего силами РЭБ были посажены два беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приземлили в Курской области, один из них был с символикой украинских националистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов" - запрещенной в России террористической организации. Спасибо нашим военным и пограничникам", - написал Старовойт.

В субботу украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльске Курской области, повреждения получили окна в Покровском храме и в двух административных зданиях. Никто из местных жителей не пострадал.

Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 года украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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