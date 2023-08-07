7 августа, 18:34

В Тюменской области в ДТП погибли четыре человека

Среди них есть двое детей

ТЮМЕНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на грузовой автомобиль, четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Тюменской области

"Сегодня на 83 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento совершил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes-Benz. В результате аварии погибли 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем и трое его пассажиров: 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель грузового автомобиля не пострадал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники госавтоинспекции, движение со стороны Тобольска в сторону Тюмени частично ограничено, осуществляется по одной стороне. 

Теги:
РоссияТюменская область
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