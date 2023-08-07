В Краснодаре два человека пострадали при столкновении машины скорой помощи с иномаркой

Проводится проверка обстоятельств происшествия

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Столкновение машины скорой помощи и автомобиля Kia Rio произошло в Краснодаре, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель скорой помощи двигался по улице Гаврилова со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с Kia Rio. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки", - говорится в сообщении.

Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.