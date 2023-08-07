7 августа, 18:46

В Краснодаре два человека пострадали при столкновении машины скорой помощи с иномаркой

Проводится проверка обстоятельств происшествия

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Столкновение машины скорой помощи и автомобиля Kia Rio произошло в Краснодаре, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель скорой помощи двигался по улице Гаврилова со стороны улицы Красной в сторону улицы Коммунаров по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и столкнулся с Kia Rio. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир иномарки", - говорится в сообщении.

Проводится проверка всех обстоятельств происшествия. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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