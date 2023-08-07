В Смоленской области около 12 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

В восстановлении энергоснабжения задействованы более 160 человек и 59 единиц техники

ТАСС, 7 августа. Сильный ветер и дождь привели к нарушению энергоснабжения в Смоленской области, без света остались около 12 тыс. человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Василий Анохин.

"На данный момент в регионе отключена 281 трансформаторная станция, без электричества остаются 12 тысяч человек. Смоленские энергетики уже приступили к ликвидации последствий урагана", - написал Анохин.

По его словам, в восстановлении энергоснабжения задействованы 47 бригад, более 160 человек, а также 59 единиц техники. Подготовлены 40 передвижных генераторов для соцобъектов. Как отметил Анохин, работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий аварий и повреждений на сетях.

Врио губернатора вечером в понедельник провел оперативное совещание, посвященное устранению последствий урагана. Главам районов поручено перевести все коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы, обеспечить их координацию. Взять на контроль адресное оказание помощи жителям, чьи дома повреждены. "Управляющим компаниям провести мониторинг жилого фонда и оперативно, как только позволят погодные условия, начать ремонтные работы", - добавил Анохин.

По данным ГУ МЧС по региону, ночью на территории Смоленской области ожидаются дожди, местами сильные, в некоторых районах гроза, ветер 7-12 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +20…+25.