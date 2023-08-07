В Туапсе арестовали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин

ЧП произошло в районе улицы Приморской поселка Дедеркой

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователя арестовал четверых фигурантов дела об убийстве двух мужчин в Туапсе, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Четырем задержанным местным жителям в возрасте от 19 до 36 лет предъявили обвинения в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (пп."а, ж" ч. 2 ст.105 УК РФ). По ходатайству следователя обвиняемые заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела мужчин 37 лет и 41 года с признаками насильственной смерти были обнаружены на берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой Туапсинского района ночью 5 августа. С травмами в лечебное учреждение района был доставлен 20-летний молодой человек, находившийся с убитыми. Силовики задержали четверых подозреваемых, было возбуждено уголовное дело.

По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Ход расследования находится на контроле в краевом следственном управлении.

Согласно полученным данным, между погибшими и ранее незнакомым им 19-летним фигурантом дела произошел конфликт. 5 августа 19-летний молодой человек со своими приятелями встретил незнакомых мужчин в поселке Дедеркой, произошла драка, в ходе которой злоумышленники нанесли оппонентам множественные удары по различным частям тела, в результате которых те скончались на месте происшествия. Травмы были причинены и 20-летнему мужчине, он госпитализирован, по предварительным данным, угрозы его жизни нет.