В Курской области около 10 тыс. человек остались без энергоснабжения

Гроза и ветер повредили линии электропередачи

ТАСС, 7 августа. Линии электропередачи повреждены из-за грозы и ветра в Курской области, без энергоснабжения остались около 10 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Ураганный ветер также повредил 15 линий электропередачи 10 кВ, в результате без света остаются около 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Специалисты "Курскэнерго" приступили к устранению последствий непогоды, задействовано 54 бригады энергетиков - 189 специалистов и 57 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находится 101 резервный источник электроснабжения, они могут использоваться для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов.

Грозовой фронт задел Льговский район, где сильным ветром повреждены кровли четырех нежилых и девяти жилых домов, три хозпостройки. В Кореневском районе повреждены 12 жилых домов, в Фатежском районе повалены деревья, с некоторых домов сорван сайдинг.