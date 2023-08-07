AFP: в Буркина-Фасо в результате нападения боевиков погибли не менее 20 человек

Еще около 10 человек получили ранения, их госпитализировали

ТАСС, 7 августа. Не менее 20 человек были убиты в воскресенье в городе Нохао на востоке Буркина-Фасо в результате нападения, предположительно, боевиков-джихадистов. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

По его данным, атаке подверглась колонна автомобилей торговцев, которые возвращались с рынка, расположенного в другом городе. Нападавшие убили, по разнящимся показаниям выживших и свидетелей, от 20 до 25 человек, затем разграбили и подожгли транспорт жертв.

Около 10 человек получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в соседний город Битту для госпитализации, отмечает агентство.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".

По данным неправительственных организаций, с 2015 года от рук боевиков погибли по меньшей мере 10 тыс. гражданских лиц и военных. Около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Согласно оценкам экспертов, армия Буркина-Фасо контролирует 65% территории страны.