В Астраханской области ликвидировали возгорание камыша на площади 8 га

Пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности, возникшее на площади 8 га в Наримановском районе Астраханской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На пожаре в поселке Сенной объявлена полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу, пострадавших нет. На месте от МЧС работали 3 единицы техники и 11 человек личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 1 единица техники и 2 человека личного состава.