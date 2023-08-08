В Адыгее часть поселка осталась без энергоснабжения из-за пожара на подстанции

Как сообщил глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв, пострадавших в результате возгорания нет

МАЙКОП, 8 августа. /ТАСС/. Часть поселка городского типа Энем в Адыгее осталась без электроэнергии в связи с возгоранием трансформаторной подстанции. Ремонтные работы продолжатся до утра, сообщил в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв.

"Произошло возгорание трансформаторной подстанции, которая обеспечивала снабжение электроэнергией одного микрорайона в центральной части поселка. Бригада энергетиков уже занимается восстановлением энергоснабжения. В настоящий момент производится подвоз нового оборудования, ремонтные работы продолжатся до утра", - написал глава района.

Савв отметил, что пострадавших в результате пожара нет, он локализован в полном объеме.

"Также в связи восстановительными работами пришлось приостановить электроснабжение некоторых потребителей, запитанных от других подстанций. В ближайшее время подача электроэнергии будет возобновлена. Ремонтные работы держу на личном контроле", - добавил Аскер Савв.

Энем - административный центр Энемского городского поселения. В поселке городского типа, граничащем с городом-миллионником Краснодаром, проживают около 30 тыс. человек.