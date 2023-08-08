7 августа, 21:53

В Дюссельдорфе эвакуировали около 13 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Снаряд обнаружили в одном из районов города во время строительных работ

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за обнаружения американской бомбы времен Второй мировой войны в одном из районов Дюссельдорфа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице города в социальной сети X (ранее Twitter).

"Американская бомба времен Второй мировой войны весом 10 центнеров, найденная во время строительных работ в районе Duesseltal/Zoo, будет обезврежена в течение ночи", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что все жители в радиусе 500 м вокруг места обнаружения снаряда должны покинуть район до полуночи - это примерно 13 тыс. человек. Движение транспорта вблизи места проведения работ приостановлено. 

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