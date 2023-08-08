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Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Донецк 11 раз за два часа

Все снаряды упали в Петровском районе города, сообщает СЦКК ДНР

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ночью во вторник 11 раз за два часа обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 42 снаряда калибра 155 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно данным, обстрелы произошли с 00:00 часов по 02:00 мск со стороны населенных пунктов Кураховка и Максимилиановка. Все снаряды упали в Петровском районе Донецка. Всего сообщается о 42 снарядах.

Также около 01:40 мск со стороны Орловки зафиксирован обстрел Ясиноватского района ДНР. "Выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. 

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