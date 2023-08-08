Во Владивостоке в административном здании произошел пожар

В ликвидации огня участвовали 49 человек и 11 единиц техники

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 500 кв. м в административном здании с гостиницей в центральной части Владивостока, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. Погибших и пострадавших нет.

"8 августа в 04:35 (21:35 мск 7 августа) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании административного шестиэтажного здания на улице Шефнера в городе Владивостоке, в котором находились офисные помещения, магазины и гостиница. В считанные минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели обшивка и фасад здания. В результате пожара здание повреждено огнем на площади около 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные эвакуировали 20 человек из здания, еще 4 человека покинули его самостоятельно до приезда пожарных. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении были задействованы 11 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.