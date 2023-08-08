В Колумбии за год конфисковали 1,1 тыс. тонн кокаина

С начала 2023 года было конфисковано 573 тонны наркотика, что стало наивысшим показателем в истории за аналогичный период, заявил президент страны Густаво Петро

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Колумбии конфисковали за год 1,1 тыс. тонн кокаина и увеличили темпы уничтожения нарколабораторий. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро, подводя итоги первого года своего правления.

"За время работы этого правительства мы изъяли 1,1 тыс. тонн кокаина. Мы уничтожили на 16% больше нарколабораторий, чем за год до этого. С начала [2023] года было конфисковано 573 тонны кокаина, что стало самым высоким показателем в истории за аналогичный период", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на странице администрации президента в соцсети X (ранее Twitter).

Петро также сообщил, что в рамках борьбы с преступностью были пойманы более 9 тыс. членов вооруженных группировок. "Уже удалось частично улучшить ситуацию с безопасностью для граждан", - утверждает глава государства. По его данным, за год в стране почти на 30% сократилось число сексуальных преступлений, а количество убийств в первом полугодии этого года уменьшилось на 3,6% по сравнению с тем же периодам прошлого года.

Петро, вступивший в должность президента 7 августа 2022 года, неоднократно заявлял о необходимости добиться мира внутри страны и готовности вести переговоры с любыми группировками. В ходе предвыборной кампании он также подвергал сомнению эффективность действующей политики страны по борьбе с наркоторговлей, которая проводилась при активном сотрудничестве с Соединенными Штатами.