8 августа, 01:58

Уголовное дело по факту избиения инвалида СВО объединили с делом о дискредитации ВС РФ

Как сообщил глава Забайкальского края Александр Осипов, также прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества

ТАСС, 8 августа. Уголовное дело по избиению в Забайкальском крае человека с инвалидностью, получившего ранение в зоне специальной военной операции на Украине, объединили с делом о дискредитации участников СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил во вторник губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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"Дело передали в Следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО", - сказал Осипов.

Он добавил, что заместитель генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника СВО в Нерчинском Заводе. Также прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества.

ТАСС не смог получить комментарий управления МВД по Забайкальскому краю.

Мужчину избили и повредили его автомобиль возле кафе в селе Нерчинский Завод. Пострадавший находится в больнице, его состояние удовлетворительное. 

Теги:
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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