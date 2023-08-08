В Приморье без автомобильного сообщения остаются 14 сел

Причиной стал продолжающийся паводок

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Автомобильное сообщение с 14 селами в Приморском крае остается прерванным из-за продолжающегося дождевого паводка в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства ГО и ЧС Приморья.

"На сегодняшний день отрезаны от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов: в Красноармейском районе - села Покровка, Саровка, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Дальний Кут, Дерсу, Вострецово, Незаметное, Глубинное, Восток, Новокрещенка, в Чугуевском - Березовка, Комиссарово - в Ханкайском округе", - сообщили в ведомстве.

По информации краевого предприятия "Примавтодор", в крае ведутся восстановительные работы. Была открыта дорога на 25-м километре трассы 300-й километр - Фурманово. Также проезд восстановлен на 0-13-м километрах дороги Новопокровка - Ромны - Завитая.

При этом в пяти муниципальных округах нет проезда по пяти участкам краевых дорог, ограничен проезд для легковых авто еще на трех участках.

В Приморье продолжаются дожди. Количество осадков, выпавших в пяти районах края за минувшие выходные, достигло или даже превысило половину месячной нормы. За минувшие сутки дожди ослабли.