В Приморье задержавшихся из-за непогоды на острове Аскольд детей доставили на материк

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Группа из 17 детей, задержавшаяся ранее на острове Аскольд в Приморье из-за штормового ветра, благополучно доставлена в поселок Дунай, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в поселок Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", - сообщили в ведомстве.

Накануне Министерство по делам ГО и ЧС Приморья сообщило, что организаторы научно-образовательного молодежного слета не могут вернуть на материк с острова Аскольд в Приморье 17 несовершеннолетних из-за плохой погоды. Слет закончился 5 августа.

Аскольд - остров в заливе Петра Великого Японского моря, расположен в 50 км к юго-востоку от Владивостока. Известен как естественный питомник пятнистых оленей, является популярным объектом посещения у экотуристов. Славится старинным маяком и заброшенной военной техникой, также там есть система подземных ходов. В 1930-е годы на острове был организован исправительно-трудовой лагерь.