В Забайкалье пять человек госпитализировали с подозрением на корь

Как сообщили в региональном Минздраве, в районе возможного заражения проводят необходимые противоэпидемиологические мероприятия

ТАСС, 8 августа. Пять случаев подозрения на корь выявлено в Забайкалье, пациенты доставлены в краевую инфекционную больницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Чернышевском районе Забайкальского края зафиксированы пять случаев подозрения на корь. Пациенты оперативно доставлены в краевую клиническую инфекционную больницу, изолированы. Специалистами сделано все необходимое, пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме", - сказали в пресс-службе, отметив, что в районе развернуты необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Первый за пять лет случай заболевания корью в регионе был зафиксирован в июле. Тогда заболел один непривитый ребенок.

Корь - заразное инфекционное заболевание, коэффициент заразительности при кори составляет 100%. Инфекция опасна своими осложнениями, среди которых ларингиты и трахеобронхиты, воспаление легких, воспаление среднего уха. Как осложнения кори возможны круп, энцефалит, миокардит. В особо тяжелых случаях могут развиться поражение слуха, слепота, умственная отсталость. Корь может быть причиной смертности и инвалидности.