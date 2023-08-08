В Приморье из-за паводка ввели режим ЧС

Речь идет о Красноармейском округе

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Красноармейского муниципального округа Приморья ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за продолжающегося дождевого паводка, сообщает пресс-служба Министерства по делам ГО и ЧС Приморского края.

"Режим ЧС введен в Красноармейском муниципальном округе. В зоне подтопления 1 частный дом в селе Рощино и порядка 380 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

По данным министерства, всего в крае отрезаны от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов. Спасатели организовали лодочные переправы.

В Приморском крае продолжается период дождей. На 10-11 августа синоптики объявили штормовое предупреждение из-за влияния тайфуна "Ханун", который может принести в Приморье до 110% месячной нормы осадков и вызвать наводнения.