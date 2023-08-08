В Японии 157 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

По прогнозам синоптиков, на юге страны может возникнуть угроза оползней, подтоплений и выхода рек из берегов

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 157 тыс. человек получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры в юго-западной японской префектуре Миядзаки из-за воздействия тайфуна "Канун". Об этом сообщил телеканал NHK.

Тропический шторм, который уже больше недели бушует на юге Японии, вызвал проливные дожди на островах Окинава и Кюсю. По прогнозам синоптиков, интенсивность выпадения осадков в некоторых регионах составляет 300-400 мм в сутки. Это приводит к возникновению угроз оползней, подтоплений, выходу рек из берегов.

"Канун" сейчас медленно движется в северном направлении вдоль побережья острова Кюсю. Скорость порывов ветра в зоне его воздействия может достигать 25-30 м/с.

Между тем в Тихом океане образовался новый, седьмой в этом году тайфун "Лан", который к концу недели может приблизиться к столичному региону Японии.