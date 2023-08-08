В Казахстане опровергли сообщения о крупной утечке метана на горящей нефтяной скважине

Идет выброс и горение газо-водяной смеси, существенного вреда экологии нет, подчеркнули в компании "Бузачи Нефть"

АСТАНА, 8 августа. /ТАСС/. Компания "Бузачи Нефть", разрабатывающая скважину "Каратурун Южный" на западе Казахстана, которая горит с начала июня, опровергла данные Bloomberg о крупной утечке метана. По оценке компании, выделения из скважины являются горячими паровыми облаками с незначительным содержанием молекул метана. Об этом говорится в распространенном сообщении компании.

"Идет выброс и горение газо-водяной смеси. Фонтан преимущественно состоит из воды. Количество газа незначительное, около 12,000 кубических метров в сутки, и при температуре горения в эпицентре в 650 градусов по Цельсию, практически весь метан сгорает, не принося существенного вреда экологии", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что согласно данным проб воздуха после произошедшей аварии, "нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных элементов в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне не превышают допустимые показатели".

"Бузачи Нефть" сообщила, что произведенный из ракетницы выстрел не привел к возгоранию облака над аварийной скважиной, "которое по информации Kаyrros SAS содержит значительную метановую фракцию: выстрел горящего снаряда неминуемо бы спровоцировал возгорание метана при его наличии".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные французских ученых из геоаналитической компании Kayrros SAS сообщило об утечке метана из нефтегазовой скважины в результате возгорания.