Приучавший собаку к выстрелам житель Новосибирска получил 6,5 года условно

Ему также назначили штраф в 200 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Суд приговорил 55-летнего жителя Новосибирска, который собирал пистолеты, чтобы приучать свою собаку к выстрелам, к 6,5 года условно по обвинению в незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Суд назначил виновному 6,5 [шесть с половиной] лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с приобретением, хранением, ношением оружия на срок 3 года. Назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил исполнять условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.

Житель Новосибирска признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка орудия, основных частей огнестрельного орудия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление орудия).

Суд установил, что осужденный с 2020 года по июнь 2022 года незаконно приобрел, хранил и перевозил основные части огнестрельного оружия и патроны. Он незаконно изготовил самодельную винтовку и короткоствольные нарезные пистолеты. На судебном заседании он полностью признал вину в совершенных преступлениях и указал, что является охотником и у него всегда имелась тяга к созданию оружия, которое он использовал с целью приучения к выстрелам собаку охотничьей породы.