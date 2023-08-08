Количество подтопленных домов на севере Красноярского края выросло до 204

В зоне подтопления проживают 860 человек

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных подземными водами в селе Богучаны Богучанского района Красноярского края, выросло до 204. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района.

"По последним данным, подтоплено в селе Богучаны 204 дома. В зону подтопления попало 860 человек", - сообщили в ЕДДС.

По словам главы Богучанского района, руководителя штаба по ликвидации ЧС Алексея Медведева, неделя работ показала, что воды в подвалах у людей меньше не становится. "Да, местами мы получаем краткосрочный эффект, но затем вода снова поднимается. Тем не менее пока специалисты проектных и других профильных организаций изучают нашу ситуацию и готовят рекомендации научно-технического характера, мы будем продолжать все намеченные первоочередные мероприятия. Это позволит нам удержать обстановку хотя бы на прежнем уровне, не допустить ухудшения", - приводятся слова Медведева на официальной странице администрации района.

Для ликвидации подтопления привлекли 35 человек и 11 единиц техники.

В администрации Богучанского района уточнили, что сложность ликвидации подтопления в селе связана с тем, что с подобными природными катаклизмами в Красноярском крае до сих пор не сталкивались. "В краткосрочной перспективе научно установить причину критического подъема подземных вод весьма проблематично, но именно от причины зависит правильность всех дальнейших решений по ликвидации последствий подтопления и дальнейшая судьба сельского микрорайона, где это подтопление случилось", - пояснили в администрации района.

В конце июля в селе Богучаны на севере регина ввели режим ЧС из-за подтопления 189 домов подземными водами. По предварительным данным, площадь подтопления подземными водами составила около 80 га, для осушения территории до нормального состояния требуется откачать не менее 60 тыс. куб. м воды.