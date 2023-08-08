На Ямале ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров

В регионе действует 22 возгорания на площади более 3 тыс. га

ТАСС, 8 августа. Режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"На Ямале введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас на территории округа действует 22 лесных пожара на площади свыше 3 тыс. га. Наиболее сложная обстановка в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все органы и ведомства, задействованные в тушении пожаров, перевели в усиленный режим работы для недопущения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и ТЭК.

Для ликвидации очагов возгорания задействовали более 400 человек, привлекли три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, в Надымском районе работает самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. На помощь также прибыли пожарные из Тюменской области, Иркутска. Во вторник в округ прилетят 50 пожарных-десантников из Архангельской области. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.

За время пожароопасного периода, который ввели с 10 мая, на Ямале произошли 243 природных пожара на общей площади более 8 тыс. га. Режим ЧС муниципального характера ввели в лесах Надымского и Пуровского районов.