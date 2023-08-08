В ДТП на петербургской КАД погиб один человек

В аварии также пострадали трое взрослых и ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо, включая ребенка, пострадали при столкновении двух "Газелей" и легкового автомобиля на севере петербургской кольцевой автодороги (КАД) во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в ГКУ "Леноблпожспас".

"Прибывшая на место ДТП дежурная смена 147 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя грузового автомобиля "Газель", сотрудники "03" констатировали смерть. Водителя второй "Газели" с переломом ног госпитализировали. Также пострадали три пассажира легкового автомобиля Chevrolet Lacetti, в том числе ребенок", - сообщили в учреждении.

С различными травмами пострадавших увезли в больницы Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Леноблпожспасе, сообщение о ДТП по адресу: Всеволожский район, КАД, Внутреннее кольцо, 28 км, п. Бугры, поступило 8 августа в 04:19 мск. Три автомобиля столкнулись в попутном направлении: сначала легковой автомобиль Chevrolet Lacetti и грузовой автомобиль "Газель", после этого в них въехал еще один грузовой автомобиль "Газель".