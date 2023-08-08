В Смоленской области в результате урагана пострадали трое детей

В городе также зафиксировали 190 упавших деревьев

ТАСС, 8 августа. В Смоленской области троих детей госпитализировали в результате урагана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Погибших в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений нет. Трое детей (2022 года рождения, 2011 года рождения и 2012 года рождения) госпитализированы для осмотра медиками. Зарегистрировано 190 падений деревьев, поврежден 21 автомобиль. Повреждены кровли пяти зданий", - говорится в сообщении.

Вечером 7 августа сильный ветер и дождь привели к нарушению энергоснабжения в Смоленской области, без света остались около 12 тыс. человек, зафиксированы отключения в 18 муниципальных образованиях. Кроме того, на нескольких железнодорожных перегонах в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов.