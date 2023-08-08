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обновлено 8 августа, 06:37

Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию диверсии в порту Дериндже

Сотрудники экстренных служб продолжают устранять последствия взрыва
© ТАСС/ Ruptly

Ахмет Гюльдап отметил, что на этом объекте действуют усиленные меры безопасности

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Власти не исключают, что причиной взрыва на элеваторах порта Дериндже в турецкой провинции Коджаэли могла быть диверсия, но эта версия слабая. Об этом сообщил телеканалу CNN Turk гендиректор Турецкого зернового совета, которому принадлежали элеваторы, Ахмет Гюльдап.

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"В порту действуют усиленные меры безопасности. Не прошедших проверку лиц туда не допускают, будь-то госчиновник или сотрудник. Естественно, оцениваются все версии. Но версия с диверсией представляется наиболее слабой", - сказал он.

Гюльдап отметил, что окончательного заключения о причине взрыва в порту пока нет, специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и другие данные об инциденте. Он сообщил, что в порту находится кластер из 60 элеваторов, 13 из которых пострадали от взрыва. "Общая вместимость этих элеваторов составляет 95 тыс. тонн. В них загружено 75 тыс. тонн зерновых: пшеница и немного ячменя", - сказал Гюльдап. 

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Турция
© Информационное агентство ТАСС
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