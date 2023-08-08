Экс-ректор и ректор Омского техуниверситета предстанут перед судом за мошенничество

По версии следствия, первый проректор вуза вступил в сговор с действующим ректором и двумя работниками ОмГТУ, чтобы выдать чужую научную работу за свою

ОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Омский суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех сотрудников Омского государственного технического университета, в том числе экс-ректора Анатолия Косых и действующего ректора Дмитрия Маевского, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет", в том числе бывшего ректора и первого проректора (ныне ректора). Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Уголовное дело по существу рассмотрит Первомайский районный суд Омска", - рассказали в пресс-службе.

В УМВД России по Омской области добавили, что дело возбудили по материалам регионального УФСБ. По версии следствия, в 2017 году первый проректор омского вуза вступил в сговор с ректором и двумя работниками ОмГТУ, чтобы выдать чужую научную работу за свою, частично перефразировав и изменив содержание текста. С их согласия он инициировал открытие научно-исследовательской деятельности, стоимость которой составила 2,7 млн рублей.

В прокуратуре ТАСС уточнили, что речь идет о бывшем первом проректоре, ныне ректоре ОмГТУ Дмитрии Маевском, экс-ректоре вуза Анатолии Косых и сотрудниках Владиславе Рачеке и Александре Козулиной. По данным пресс-службы, другие сотрудники вуза сообщали ректору, что по факту никаких исследований не проводилось, но руководитель организации все равно одобрил выплаты. В результате обвиняемые получили в качестве оплаты за научную работу и на командировочные расходы 1,8 млн рублей. Своей вины они не признали, рассказав противоречивые версии получения выплат.