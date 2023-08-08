СМИ: в Португалии из-за лесного пожара эвакуировали 1,4 тыс. человек

По данным газеты Publico, в результате возгорания, начавшегося 5 августа, пострадали четыре человека, в том числе трое пожарных

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в районе муниципалитета Одемира. Об этом сообщила газета Publico.

По ее данным, в результате возгорания, начавшегося в субботу, пострадали четыре человека, в том числе трое пожарных. Еще 18 человек получили помощь на месте. Лесные пожары также бушуют в районе населенных пунктов Лейрия и Орен.

В борьбе с огнем в разных частях страны задействованы более 1 тыс. человек.

Тушение пожаров осложняется сильной жарой, установившейся в Португалии. Так, в муниципалитете Сантарен температура достигла 46,4 градуса, что является рекордом в стране для 2023 года.