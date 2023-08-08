Прокурор попросил назначить замкомандующего войсками ЮВО девять лет по делу о растрате

По версии следствия, Виктор Воронов потратил около 2 млн рублей, принадлежащих Минобороны, для благоустройства собственного земельного участка и дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Гособвинитель попросил суд назначить заместителю командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову, обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны России в размере 2 млн рублей на личные нужды, девять лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС представитель Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

"Прокурор попросил назначить Воронову девять лет [колонии] строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Южного окружного военного суда сообщали, что, по данным органов предварительного расследования, Воронов обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны России в сумме около 2 млн рублей для благоустройства собственного земельного участка и дома. В отношении него возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 6 ст. 290 "Получение взятки", ч. 4 ст. 33 ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" УК РФ.

Как ранее сообщал ТАСС адвокат Александр Заманский, защита представила следствию документы, подтверждающие, что расходы выполнили за счет средств семейного бюджета.