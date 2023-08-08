8 августа, 06:47

Более 74 тыс. человек остались без света из-за непогоды в шести регионах России

Под отключение подпали 1,7 тыс. населенных пунктов

ТАСС, 8 августа. Отключение электроэнергии произошло в 1,7 тыс. населенных пунктов пяти регионов России в связи с непогодой, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В Брянской, Курской, Белгородской, Псковской, Смоленской и Тверской областях в результате обрыва проводов упавшими от сильного ветра деревьями без света остались 1,7 тыс. населенных пунктов, в которых проживают более 74 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Электроснабжение восстановили в Тверской и Брянской областях, в остальных продолжаются аварийные работы.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области от упавших деревьев получили травмы трое детей. Их госпитализировали. 

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РоссияТверская областьБелгородская областьБрянская областьКурская областьПсковская областьСмоленская область
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