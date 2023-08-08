8 августа, 06:56

В Томской области моторная лодка переехала надувную

Пострадал один человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. В Томской области один человек пострадал в результате столкновения двух лодок на реке Томь, сообщили ТАСС в Томском линейном отделе МВД России.

"Сотрудники уголовного розыска Томского ЛО МВД России устанавливают личность гражданина, который на реке Томь в 1,5 км от деревни Казанка, управляя серебристой лодкой с мотором, совершил наезд на лодку из ПВХ. В надувном плавательном средстве находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В результате столкновения травмирован мужчина, женщина и двое детей не пострадали", - говорится в сообщении.

Владелец моторной лодки причалил к берегу, погрузил судно на прицеп и скрылся по Коларовскому тракту. Его ищут сотрудники полиции. 

Теги:
РоссияТомская область
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