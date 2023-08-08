В Сургуте зафиксировали запах гари от лесных пожаров

В Югре действуют возгорания на площади 1 183,31 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. Жители Сургута начали жаловаться в социальных сетях на запах гари. Как сообщили ТАСС в администрации города, его причиной являются действующие лесные пожары в Югре.

"Причиной запаха гари в Сургуте являются действующие лесные пожары на территории Сургутского района. Принимаются меры по их тушению. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщил собеседник агентства.

По данным региональных властей, в Сургутском районе действует один пожар на площади 1,3 га. Всего в Югре лесные пожары зафиксировали на площади 1 183,31 га. Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.