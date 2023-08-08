В Забайкалье разыскивают третьего мужчину, причастного к избиению инвалида СВО

Одному из фигурантов дела уже предъявили обвинение

ТАСС, 8 августа. Розыск третьего участника конфликта между местными жителями и инвалидом специальной военной операции объявили в Забайкальском крае, об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следователи установили причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск, следователи дали поручение сотрудникам полиции установить местонахождение подозреваемого и доставить его для допроса", - говорится в сообщении.

Следователи предъявили 27-летнему жителю села Нерчинский Завод обвинение в совершении двух преступлений - дискредитация Вооруженных сил РФ и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Также следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Второго соучастника задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение, также следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении под стражу.

По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в селе Нерчинский Завод мужчина вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в СВО, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тыс. рублей.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Подробно допрошены потерпевшие, проведены осмотры мест происшествий. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проведены обыски, допрошен обвиняемый.

Ранее по инициативе регионального следственного управления СК России уголовные дела были изъяты прокурором из органов полиции и переданы для дальнейшего расследования следователям в связи с тяжестью состава преступления. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил установление обстоятельств этого инцидента на контроль.