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обновлено 8 августа, 07:34
Военная операция на Украине

МВД сообщило о новой тактике мошенников по вовлечению россиян в диверсионную деятельность

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

В ведомстве рассказали, что злоумышленники сообщают о попытках похитить деньги потерпевших и наличии возможности их вернуть, после чего требуют совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. МВД России зафиксировало новую тактику мошенников с Украины, которые вовлекают россиян в диверсионную деятельность. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре министерства.

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"Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант - предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что имеет место практика прямого обращения к жителям с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. "Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта. По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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