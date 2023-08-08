В Мадриде в результате массовой драки получили ранения 11 человек

На их лицах, руках и ногах были порезы

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате массовой драки в Мадриде. Об этом сообщила городская служба экстренной помощи в соцсети X (ранее Twitter).

По ее информации, медики оказали помощь "11 людям с порезами на лице, руках и ногах". Их доставили в больницы. "Драка в районе Карабанчель произошла примерно в 06:00 по местному времени [07:00 мск]", - пояснила служба экстренной помощи.

Пострадали девять молодых людей и две девушки в возрасте от 21 года до 25 лет. Полиция начала расследование случившегося.