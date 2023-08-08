МВД напомнило, что атаки на стратегические объекты расцениваются как теракт или диверсия

В ведомстве отметили, что это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. МВД напоминает россиянам о том, что атаки на стратегические или военные объекты квалифицируются как теракт или диверсия и призывает граждан более внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к подобным действиям. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

"Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния - как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию", - сказали в МВД.

Сейчас отмечается резкий рост количества поступающих из регионов РФ сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики - они пытаются вовлечь россиян в совершение диверсий и террористических актов, уточнили в МВД РФ.