В Якутии обнаружили ящик, в котором может быть взрывчатка

Его нашел сотрудник нефтебазы

ТАСС, 8 августа. Бесхозный ящик, предположительно со взрывчатым веществом, обнаружили в Усть-Янском районе Якутии, на место выехали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

"7 августа в дежурную часть отделения МВД России по Усть-Янскому району поступило сообщение о том, что в 30 км от поселка Нижнеянск в районе протоки реки Камелек работником местной нефтебазы обнаружен бесхозный старый ящик, содержащий, предположительно, взрывчатое вещество", - сообщили в ведомстве.

На место обнаружения, которое находится в 581 км от Нижнеянска, направили следственно-оперативную группу.