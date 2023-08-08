В Херсонской области сообщили об уничтожении гаубицы "Мста-Б" и 120-мм миномета ВСУ

По данным экстренных служб региона, на каховском направлении уничтожено место дислокации украинских войск, ликвидированы 15 военнослужащих, 8 получили ранения, выведены из строя 4 машины

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу "Мста-Б" и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему (потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, шесть получили ранения различной степени тяжести), гаубица "Мста-Б" с боекомплектом (потери: три боевика ВСУ погибли, четыре получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожена позиция подразделений ВСУ, на каховском направлении - место дислокации украинских войск в районе населенного пункта Змиевка, ликвидированы 15 военнослужащих, 8 получили ранения, выведены из строя 4 машины.