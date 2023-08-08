В Белгородской области заявили о повреждении трех домовладений и ЛЭП осколками сбитых БПЛА

Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, отметил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 8 августа. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 50 боеприпасов, также система ПВО сбила два беспилотника. Осколки БПЛА повредили три домовладения и ЛЭП, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Белгороде на подлете к городу системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа противника. Пострадавших нет. Фрагментами беспилотника повреждены крыши трех частных жилых домовладений", - написал Гладков.

Кроме того, по словам губернатора, в понедельник в Журавлевке Белгородского района с БПЛА было сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. "В результате работы ПВО фрагментами сбитого беспилотника повреждена линия электропередачи в одном из населенных пунктов района. Сейчас ЛЭП восстановлена", - отметил Гладков.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка 7 августа было выпущено шесть артиллерийских снарядов. В Краснояружском районе по окраине села Староселье выпущено 11 снарядов, также из миномета обстреляли окраину села Вязовое - зафиксировано 14 прилетов.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по хутору Панков - четыре минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - шесть. В селе Чураево сбит беспилотник противника. "Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.