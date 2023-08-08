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Лесные пожары в России

В Югре за сутки потушили 14 природных пожаров

Их площадь превысила 1 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. В Югре за сутки потушили 14 природных пожаров на общей площади свыше 1 тыс. га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

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"За сутки в регионе потушили 14 природных пожаров, в том числе и возгорание на землях государственного природного заповедника "Малая Сосьва". Общая площадь составила более 1 тыс. га. По состоянию на утро 8 августа проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 25,5 га в Сургутском районе и 12 лесных пожаров на площади 1 183,31 га, в том числе 4 пожара в Белоярском районе на площади 816 га [где ранее был введен режим ЧС муниципального уровня]", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействовали более 170 работников Авиалесоохраны Югры, "Центроспас-Югории", главного управление МЧС России по Югре. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 161 ландшафтный пожар на площади 26 373,83 га, 540 лесных пожаров на площади 54 689,47 га, 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.

7 августа в Югре велось тушение одного ландшафтного пожара на 32 га и 17 лесных пожаров на 1 370,41 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров - грозы. В Югре действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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