Замдиректора Татышев-парка в Красноярске подозревают в повреждении объекта археологии

Ущерб объекту оценили в размере около 80 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Заместителя директора Татышев-парка в Красноярске подозревают в нарушении требований сохранения объекта культурного наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев - 2". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств МАУ "Татышев-парк". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ "Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере". В результате выявленных нарушений объекту археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев - 2" причинен ущерб в сумме около 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Красноярского края, с октября 2021 года компания "Крастехспец" строила пляжно-развлекательный комплекс на территории парка по договору с муниципальным автономным учреждением "Татышев-парк". Работы шли на участке, где располагается объект археологического наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев - 2". Компания перед началом строительства должна была провести работы по сохранению объекта археологического наследия.

"Однако ничего этого сделано не было. За разработкой научно-проектной документации "Крастехспец" обратился в компанию "АПИ" только в марте 2022 года - уже после выполнения работ по строительству пляжно-развлекательного центра. Заключение проектировщиков - земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Замдиректора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств, зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия", - пояснили в прокуратуре.

На объекте культурного наследия "Красноярск. Поселение Остров Татышев - 2" находятся древние стоянки человека. Одни из первых археологических находок на Татышеве датируют 1933 годом. Тогда нашли неорнаментированные фрагменты керамики и другие археологические материалы. Некоторые предметы, обнаруженные на острове находятся в фондах Красноярского краеведческого музея.