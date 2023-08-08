8 августа, 08:11
Массовое отравление сидром в регионах России

Обвиняемому в производстве суррогатного сидра продлили арест

Гусейнов останется под стражей до 4 ноября

УЛЬЯНОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Железнодорожный суд Ульяновска продлил срок ареста самарского предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова до 4 ноября по делу об отравлении напитком "Мистер сидр". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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"Была продлена мера пресечения на 2 месяца 30 дней - до 4 ноября", - сказала собеседница агентства.

Предпринимателя Гусейнова задержали по делу об отравлении контрафактным напитком "Мистер сидр". Ленинский районный суд Ульяновска 6 июня принял решение о его аресте по 4 августа включительно. 

Теги:
РоссияУльяновская областьМассовое отравление сидром в регионах России
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