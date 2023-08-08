В Словении оценили ущерб от наводнения в несколько миллиардов евро

Премьер-министр Роберт Голоб при этом отметил, что затраты не потребуют внесения изменений в бюджет страны на 2024 год

ЛЮБЛЯНА, 8 августа. /ТАСС/. Ущерб от катастрофического наводнения в Республике Словения составляет несколько миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Голоб в эфире словенского телеканала RTV.

"Если ранее мы оценивали ущерб в несколько сотен евро, то сейчас измеряем его миллиардами. Мы точно знаем, что урон составит несколько миллиардов евро", - сказал Голоб. Он также указал, что столь крупные траты не потребуют внесения изменений в бюджет страны на 2024 год. "Надо будет затянуть пояса везде, где возможно, если мы хотим быстро восстановиться. Придется сменить приоритеты в бюджете и в то же время попытаться получить помощь из-за рубежа", - добавил политик.

Премьер призвал не допустить бюрократических проволочек и улучшить координацию между соответствующими ведомствами с тем, чтобы оказать помощь в первую очередь наиболее нуждающимся в ней гражданам. "Надо принять тот факт, что стихия нанесла серьезнейший урон и отдать приоритет тем, кто не может помочь себе сам. Нет времени на склоки - ни между министерствами, ни между политиками", - подчеркнул Голоб, указал, что правительство на первом этапе выделит €100 млн на восстановление наиболее важных объектов инфраструктуры, разрушенных наводнением. Также власти рассмотрят вопрос о выплате компенсации гражданам, потерявшим свое имущество из-за ударов стихии.

4 августа словенское агентство по охране окружающей среды объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за ливней, которые начались 3 августа. По последним данным, в результате наводнения погибли шесть человек, среди которых двое граждан Нидерландов. Голоб тогда заявил, что нынешние наводнения стали крупнейшим стихийным бедствием в новейшей истории страны.